Sol Pérez disfruta de sus últimos días de vacaciones en Miami junto con Guido Mazzoni y su hijo Marco. Allí coincidió con un viejo amigo.

Parte del paseo por la Florida incluyó unos días en los que compartieron sol y playa con Pico Mónaco, Diana Arnopoulus y sus hijos Noah y León.

La esposa del extenista compartió una imagen donde se ve a las dos parejas y a los tres niños en una esquina de Miami, durante una de las últimas noches juntos.

Sol Pérez y su familia salieron en Miami con Pico Mónaco, su esposa y sus hijos | Créditos: Instagram @lasobrideperez

MARCO LE DIJO “MAMÁ” A SOL PÉREZ

La panelista publicó que su hijo le dijo “mamá” por primera vez y no pudo contener la emoción.

“Me lo morfo. Me cambiaste la vida”, aseguró Sol luego del hito en la vida del niño que nació el 4 de abril de 2025.