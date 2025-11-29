El bautismo de Marco Mazzoni reunió a familiares y amigos en una ceremonia íntima que combinó emoción, tradición y una estética cuidada en cada detalle. Fieles al estilo cálido y elegante que caracteriza a Sol Pérez y Guido Mazzoni, los souvenirs elegidos para la ocasión sorprendieron por su delicadeza y por el enfoque artesanal que marcó la propuesta.

Los invitados se llevaron un recuerdo que no pasó desapercibido: una velita artesanal presentada en un pequeño frasco de vidrio, acompañada de un rosario clásico y una estampita ilustrada con motivos religiosos.

Así fueron los souvenirs del bautismo de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni | Créditos: Instagram @lasobrideperez

El conjunto reflejó una estética limpia, tierna y tradicional, pensada especialmente para homenajear un momento significativo en la vida del pequeño Marco.

BAUTISMO DE MARCO MAZZONI: EL SOUVENIR

Una de las imágenes que circularon en redes mostró el obsequio preparado para los asistentes. El frasco, de líneas simples y transparente, contenía una vela blanca que aportaba un aire puro y minimalista.

Alrededor, un rosario de cuentas perladas con un crucifijo plateado sumaba un toque religioso y artesanal. En la tapa podía verse una etiqueta personalizada con el nombre de Marco, la fecha del bautismo y un diseño floral suave, en tonos verdes y durazno, que completaba la presentación con una paleta armoniosa.

Este tipo de souvenir, que combina utilidad, simbolismo y estética, se volvió un favorito en celebraciones familiares. En este caso, la elección mostró una búsqueda clara: ofrecer un recuerdo atemporal, elegante y significativo, que acompañara la esencia de un bautismo tradicional sin perder calidez.

Junto a la vela, cada invitado recibió una estampita especialmente diseñada para la ocasión. La ilustración mostraba a un bebé arrodillado en actitud de oración, representado con trazos suaves y una gama de colores pasteles que transmitían serenidad.

Justo debajo aparecía una paloma blanca —símbolo del Espíritu Santo— junto a la leyenda: “Marco Mazzoni. Fue bautizado el 23 de noviembre de 2025 en Pilar, Provincia de Buenos Aires“.