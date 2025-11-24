Sol Pérez vivió un fin de semana inolvidable junto a Guido Mazzoni y su pequeño Marco, quien recibió el sacramento del bautismo en una ceremonia íntima y cargada de ternura.

El evento se realizó al aire libre, en un ambiente relajado y familiar, donde los colores claros y los detalles delicados marcaron el estilo de la celebración.

Tanto Sol como Guido y Marco lucieron looks en tonos neutros y pasteles, perfectos para la ocasión.

Sol Pérez y Guido Mazzoni festejaron el bautismo de Marco, su hijo. (Foto: @lasobrideperez)

Una ceremonia rodeada de afectos y amigos famosos

Entre los invitados estuvieron figuras muy cercanas a la pareja, como Josefina “La China” Ansa y su pareja Diego Mendoza, quienes asistieron junto a sus hijos, la pequeña India y el recién nacido Rafael.

La periodista y conductora de Telefe no dudó en expresar su cariño: “Felicidades Marco hermoso. Te queremos mucho”, escribió junto a una foto con el homenajeado y sus papás.

También dijeron presente Eva Bargiela y Gianluca Simeone, que llegaron con su bebé Faustino, sumando más ternura a la jornada.

Todos se fotografiaron junto a los flamantes papás y el pequeño Marco, dejando postales familiares que reflejaron la alegría del momento.

Los looks elegidos para un día especial

Para la ocasión, Sol Pérez eligió un vestido color tiza con detalles de broderie y falda corta con volados, mientras que Guido Mazzoni optó por una bermuda de lino beige y camisa blanca, apostando por la frescura y la elegancia simple.

El protagonista de la jornada, Marco, enterneció a todos con una camisa celeste de rayas blancas y mangas largas, combinada con un pantalón corto beige. Las fotos lo muestran sonriente y en brazos de su mamá, disfrutando de cada instante.

Las postales más lindas del bautismo de Marco

La celebración del bautismo de Marco fue mucho más que una ceremonia religiosa: fue una verdadera fiesta de amor, familia y amistad, donde cada detalle y cada sonrisa quedaron inmortalizados en las fotos que compartieron los protagonistas.