Sol Pérez fue madre el pasado 4 de abril y, desde el nacimiento de Marco, nunca se escapó del gimnasio. Ahora mostró uno de sus exigentes ejercicios.
La panelista e influencer publicó un video entrenando en el box con un duro entrenamiento. Primero con una mancuerna y después con dos, hizo una estocada búlgara, una técnica dolorosa para ejercitar los glúteos y los cuádriceps.
Sol musicalizó el video con “Yo, yo y yo” de Cazzu, y escribió: “Explota este (emoji de durazno) con este bloque”.
DIVERTIDO VIDEO DE SOL PÉREZ CON SU MARIDO Y MARCO
El pasado 4 de abril, nació Marco, el primer hijo de Sol Pérez y Guido Mazzone. Ahora, la panelista publicó un divertido video en su cuenta de Instagram.
Sol mostró qué pasa cuando se “despega” unos minutos del pequeño que está por cumplir cuatro meses: “POV: le decís al papá que lo tenga…”.
En las imágenes, se ve un acting por parte de los tres, donde Pérez le entrega a su marido a su bebé en brazos, pero Guido acude a ella constantemente. No para “devolvérselo”, sino para compartir la simpatía del niño.