Julieta Poggio y su familia encontraron una forma distinta de unir gastronomía, naturaleza y diseño en un solo lugar. El resultado fue Raíza Vivero Café, ubicado en Pilar, un emprendimiento que abrió sus puertas a fines de 2025 y que rápidamente se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

La idea nació casi por casualidad, a partir de una escena cotidiana que vivió Julián Poggio, padre de la influencer, mientras esperaba afuera de un local de decoración.

CÓMO NACIÓ RAÍZA, EL VIVERO-CAFÉ DE LOS POGGIO

Según contó Julián, todo comenzó mientras veía a distintas personas esperando afuera de negocios sin un lugar cómodo para pasar el tiempo.

“Acá tendría que haber un café y un vivero”, pensó en ese momento.

La idea era simple: crear un espacio donde las personas pudieran sentarse a tomar algo, disfrutar del entorno y, al mismo tiempo, recorrer un vivero integrado con el ambiente.

Cuando su esposa salió del local, él no dudó en proponerle el proyecto. Tiempo después, Julieta Poggio también se sumó a la iniciativa y el emprendimiento comenzó a tomar forma.

Crédito: Instagram

EL ESPACIO QUE COMBINA CAFÉ DE ESPECIALIDAD Y PLANTAS

En apenas tres meses, la familia alquiló el terreno y construyó un enorme invernáculo pensado como un refugio para desconectar de la rutina.

La estética fue uno de los puntos centrales desde el inicio: madera, vegetación abundante, luces cálidas y rincones especialmente diseñados para quedarse horas disfrutando del lugar.

Así es Raíza, el vivero-café de la familia Poggio que se volvió furor en redes. CRÉDITO: Instagram

Actualmente, los fines de semana reciben cientos de visitantes y el café ya se transformó en uno de los puntos más comentados entre los fanáticos de los espacios aesthetic y la jardinería.

LAS GALLETITAS DE HELLO KITTY Y LOS PRODUCTOS QUE SE VOLVIERON VIRALES

Uno de los grandes éxitos del lugar son las famosas galletitas de Hello Kitty, idea impulsada por Julieta Poggio, que rápidamente comenzaron a circular por TikTok e Instagram.

Además del café de especialidad y la pastelería fina, el espacio también cuenta con un pequeño sector de decoración y jardinería impulsado por Pato, la mamá de Juli.

Allí venden macetas de diseño, regaderas, pulverizadores y distintos productos para el cuidado de las plantas.

LAS PLANTAS EXÓTICAS QUE MÁS LLAMAN LA ATENCIÓN EN RAÍZA

Otro de los grandes atractivos del vivero son las variedades poco comunes que ofrece el espacio.

Entre las especies más buscadas aparecen los potus Joy, los potus Silver, las zamioculcas negras, las ipomoeas negras y flúo, además de helechos gigantes y crisantemos bola ideales para la temporada otoñal.

El emprendimiento también refleja una tendencia cada vez más fuerte: la combinación entre hospitalidad, diseño y naturaleza.