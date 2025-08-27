El 25 de agosto se estrenó Trato Hecho Famosos y la primera invitada fue Yanina Latorre.

Las “valijeras”, entusiasmadas con la presencia de la conductora de SPQ y panelista de LAM, aprovecharon para hacerle preguntas vinculadas al mundo del espectáculo, y el WandaGate no tardó en aparecer en la charla.

En ese contexto, Yanina sorprendió al revelar que había visto un video de Mauro Icardi completamente desnudo y habló sin filtros sobre su tamaño, luego de que se viralizara una grabación íntima en la que lo apodaron “manicero”.

Foto: captura de pantalla de América, Trato Hecho.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE DEL TAMAÑO DE MAURO ICARDI

“Qué gente mediática. Están todo el día avisando todo por Instagram. Si la tiene grande, si la tiene chica. ¡Estoy podrida! Después ella (China) se ofende cuando la nombrás”, dijo Yanina.

Con picardía, Santi Maratea acotó sobre Icardi: “Vos dijiste que él se puso una media”.

“¡Esto es tremendo! El día que hablaron estas dos chicas que decían que estuvieron con él (Natasha Rey y La Cuerpo), que yo no les creo nada, y dijeron que tenía un maní, tuvo que salir un video de él desnudo duchándose", continuó.

"¡Qué vergüenza! Tiene dos hijas que lo van a ver. Lo hizo para demostrarle al mundo que tenía un pito decente”, le respondió Latorre, picante.

“No vi ninguno de los videos, por suerte”, se excusó el conductor de Tarto Hecho, tentando con el relato.

En su salsa, Yanina agregó detalles del video íntimo de Icardi, como Dios lo trajo al mundo: “Una de estas chicas que dijo que él le mandaba mensajes mostró un mini video de él, donde se veía algo muy pequeño. ¡Muy pequeño!”.

“Él, al otro día, filtró un video totalmente desnudo en una ducha, como en un resort, con un tamaño importante. Para mí, hasta lo podés estirar con Photoshop. Esta gente es capaz de cualquier cosa”, concluyó la panelista, ¿derribando el mito del maní?

