Amancio Vicuña, el hijo menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, ya empezó a mostrar sus habilidades futbolísticas en Turquía, donde vive junto a su mamá y sus hermanos desde que la actriz se instaló en Estambul con Mauro Icardi.

Eugenia, que suele compartir el día a día de su familia en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al mostrar a Amancio con la camiseta de la Barca Academy, la escuela oficial del FC Barcelona en la capital turca.

El pequeño, que acaba de empezar el colegio en Estambul junto a sus hermanos, ahora también se anima a los primeros pasos en el fútbol. En una historia de Instagram, la actriz mostró a Amancio en su primer entrenamiento, con la camiseta azulgrana y una sonrisa de oreja a oreja.

Amancio Vicuña empezó en la academia de fútbol Barca de Turquía (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La familia se adaptó rápido a la vida en Turquía, donde la China acompaña a Mauro Icardi en su carrera en el Galatasaray. Además de la escuela, los chicos sumaron actividades deportivas y Amancio eligió el fútbol, siguiendo la pasión que se respira en la casa.

LA CHINA SUÁREZ REVELÓ LA VERDAD DE SU VÍNCULO CON WANDA NARA

La China Suárez fue entrevistada por el programa de Pampito y Matías Vázquez, donde fue consultada sobre la verdad de su vínculo con Wanda Nara, quien había asegurado que tenían una relación de “amistad” antes del Wanda Gate.

La actriz fue tajante al desmentir cualquier tipo de amistad o cercanía con la mediática: “Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”, aclaró.

La China Suárez habló en vivo en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Además, explicó que durante la pandemia, como muchos, hacía vivos en redes sociales y que era común que se sumara gente famosa, pero que eso no implica una relación cercana:“Uno saluda por cordialidad, como que se meta Susana (Giménez). Pero la realidad es que nunca fui amiga (de Wanda)”.

