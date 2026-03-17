Verónica “La China” Suárez tiene 48 años y una vida que parece de película: cuatro matrimonios (incluido uno con una mujer), ocho meses en prisión, romances mediáticos, excesos y un historial que la convirtió en una de las figuras más polémicas de la farándula ecuatoriana. Ahora, se suma al programa de humor Buenos Muchachos.

“No quiero borrar nada. Cada caída, cada error, cada sonrisa me formó y me hizo la mujer que soy ahora”, aseguró Suárez en diálogo con el medio ecuatoriano Extra.

Su regreso a Buenos Muchachos se dio tras la invitación de Francisco Pinoargotti, director del ciclo. “Hay gente que me quiere y gente que no, pero siempre tuve un público fiel”, reconoció.

El regreso de Verónica “La China” Suárez a la TV de Ecuador

La modelo nunca ocultó sus excesos ni los episodios más controvertidos de su historia, como su paso por la Penitenciaría del Litoral por porte ilegal de armas, donde incluso fue elegida reina del penal.

La China es madre de César Arturo (27) y Laurita (10), a quienes considera su mayor orgullo. En los últimos años, Suárez se alejó de la televisión abierta y de la gran ciudad.

Si bien participó en algunos programas digitales, su vida tomó otros rumbos. Hoy, disfruta de su cuarto matrimonio y vive en la playa junto a su esposo.