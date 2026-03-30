Wanda Nara volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no fue por sus lujos ni por sus romances. La empresaria, que decidió tomarse unas vacaciones junto a Martín Migueles en Japón, quedó envuelta en una fuerte controversia tras un episodio a bordo del exclusivo Shinkansen, el famoso tren bala nipón.

Mientras disfruta de su tour por Asia, Wanda sorprendió al instalarse en Japón y compartir cada paso de su viaje en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, un pasajero japonés la expuso en X (ex Twitter) por su actitud durante el trayecto.

El posteo sobre el cuestionable comportamiento de Wanda Nara y Migueles en el tren bala (Foto: X/ @2020reborn)

El usuario publicó una foto en la que se ve a la conductora sentada con el asiento completamente reclinado, hablando a los gritos por teléfono y, lo que más molestó a los locales, con las zapatillas apoyadas sobre el respaldo del asiento delantero. A su lado, Martín Migueles adoptó una postura similar, recostado y con los pies en alto mientras usaba el celular.

Leé más:

China Suárez y Mauro Icardi, entre problemas para salir del país y una nueva demanda de Wanda Nara

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES OFENDIERON A LOS PASAJEROS DEL TREN BALA JAPONÉS

La imagen no tardó en viralizarse y generó un fuerte debate en redes. En Japón, el silencio y el respeto por los espacios comunes son reglas de oro en el transporte público. Por eso, la actitud de Wanda y Martín chocó de lleno con las normas de etiqueta locales.

Uno de las stories que los usuarios argentinos usaron para confirmar la identidad de Wanda Nara (Foto: X/ @QueSeDiceArg)

“Había una extranjera hablando a gritos por teléfono, sentada en su asiento, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”, escribió el pasajero japonés que compartió la foto. El posteo fue replicado cientos de veces y los comentarios no tardaron en multiplicarse, muchos de ellos con duras críticas hacia la empresaria argentina.

Entre los mensajes que circularon, se leyeron frases como: “Es una argentina escandalosa y vulgar. En su país la conocen por polémica, nunca estudió, escandalosa, una maleducada, la cara no es la real, utiliza puro Photoshop”; “Se sacó fotos en primera del tren, pero aparecieron fotos levantando patas en turista, jaja. Todo es mentira en ella”; y “Se llama Wanda Nara, en Argentina tiene multas por desobedecer demandas judiciales”.

Uno de los tweets que generó el posteo del usuario japonés (Foto: X/ @MiltonFriedom5) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El episodio ocurrió apenas días después de que Wanda compartiera con sus 17,6 millones de seguidores su “sueño cumplido”: viajar en el exclusivo Hello Kitty Shinkansen, el tren bala decorado con la estética de la popular gatita de Sanrio, que une Osaka y Fukuoka.

Leé más:

¿Las carteras de Wanda Nara son truchas? Las fotos que generaron polémica con la China Suárez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.