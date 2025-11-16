En una entrevista con la revista Gente, Florencia Peña habló con total naturalidad sobre la orientación sexual de su hijo Juan Otero, fruto de su relación con el músico Mariano Otero, y reveló que siempre lo supo.

“Lo supe desde que nació”, confesó la actriz, al recordar cómo fueron los primeros años de vida de su hijo menor.

“Él jugaba con mis tacos, yo llegaba a casa y estaba con los tacos y cinco nenas que lo seguían. Siempre fue la reina. Se iba al colegio con las carteras, las pulseras y los anillos”, contó Flor, con una sonrisa llena de orgullo.

FLOR PEÑA HABLÓ DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE SU HIJO JUAN: “LO SUPE DESDE QUE NACIÓ”

La actriz explicó que, aunque al principio intentó guiarlo para que no sintiera la necesidad de “llamar la atención”, fue el propio Juan quien le enseñó el verdadero sentido de la libertad.

“Yo le decía que no hacía falta, que podía ser quien era sin tener que llamar la atención, pero su libertad es algo que a mí me interpeló desde que nació. Me empujó para que entendiera su libertad, que no tiene límites”, expresó.

Florencia destacó que su hijo siempre tuvo una personalidad fuerte y auténtica, algo que ella aprendió a valorar con el tiempo: “Él me enseñó a no ponerle etiquetas a nada. Crecer a su lado me hizo una madre más consciente y amorosa”.

Las mejores fotos de las vacaciones de Juan Otero en el Caribe | Créditos: Instagram @juanoterook

Peña también se refirió al rol de Mariano Otero, padre de Juan, quien inicialmente tuvo ciertas dificultades para aceptar las expresiones del chico.

“A él le costaba. Me decía que no podía ir con carteras y pulseras, pero yo le decía que lo dejara ser. Al final, lo terminó entendiendo”, reveló.

Hoy, Flor y Juan mantienen un vínculo muy cercano y de confianza absoluta. “Tenemos una relación de madre y amigos, en la que podemos hablar de todo, porque sabe que yo lo voy a bancar siempre. No puedo decir qué es bueno o no para su vida, porque imaginen que no lo sé ni para mí misma, pero sí lo voy a acompañar para que lo descubra”, dijo la actriz.