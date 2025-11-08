Florencia Peña volvió a encender las redes sociales al mostrar parte de su descanso en el Caribe, donde viajó junto a su pareja, sus hijos y su madre. La actriz publicó una serie de fotos que reflejan la intimidad y alegría del viaje, acompañadas por un mensaje de fuerte tono afectivo.

“Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre. ¡Los amo fuerte!”, escribió en Instagram, junto a un carrusel de imágenes que muestran risas, caricias y la convivencia relajada del grupo en un entorno paradisíaco.

Las fotos de las vacaciones de Flor Peña con su familia en República Dominicana | Créditos: Instagram @flor_de_p

El destino elegido fue Miches, una localidad costera ubicada en la provincia de El Seibo, en República Dominicana. A diferencia de zonas más populares como Punta Cana, este lugar se caracteriza por playas extensas, aguas turquesas y un ambiente más sereno, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan descanso y conexión con la naturaleza.

LAS VACACIONES DE FLOR PEÑA EN REPÚBLICA DOMINICANA

En una de las fotos más comentadas, se la ve abrazada a su pareja, Ramiro Ponce de León, frente al mar. Peña luce una bikini tejida en color amarillo, un look que acompañó con peinado relajado y maquillaje mínimo.

El abogado aparece sonriente y relajado, en una postal que transmite complicidad y disfrute. También hubo lugar para una imagen romántica al atardecer, donde la pareja se funde en un beso con el océano de fondo.

La actriz también compartió momentos con sus hijos, Tomás, Juan y Felipe. En varias de las tomas, se los ve a los cuatro descalzos en la arena, jugando y abrazándose entre carcajadas. La presencia de la madre de Florencia completó el cuadro familiar, dando lugar a una foto que reúne tres generaciones en una misma escena.