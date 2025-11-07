Florencia Peña arrancó su cumpleaños número 51 con una sorpresa que la hizo reír a carcajadas: sus amigos más íntimos le “hackearon” el Instagram y la dejaron al descubierto con un posteo que mezcló humor, ternura y mucha complicidad.

El grupo, fiel al estilo de la actriz, publicó un mensaje que no tardó en volverse viral entre sus seguidores: “Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos. Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar”, escribieron, dejando en claro que la jornada iba a estar cargada de risas.

El mensaje sin filtro que le dedicaron a Florencia Peña

El posteo siguió con una descripción tan divertida como sincera: “Hoy este pedazo de mostra está cumpliendo 51 años y 54 tatuajes y como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, para cagarnos de risa con y de ella. Como la señora no sabe ni siquiera subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda o la de alguno de sus hijos, seguramente no sepa ni borrar este posteo, abuela. Nos tomamos la libertad de subir aquellas cosas que jamás aprobaría”.

Pero la cosa no terminó ahí. Los amigos de Florencia la retrataron con una mezcla de anécdotas y guiños a su vida pública y privada: “Ella es el Teatro Liceo y Divas Play a la vez. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitir, es una Moni Argento versión triple X. Es una estrella máxima del teatro argentino, pero también la remisera del grupo que deja a cada uno en la puerta de su casa al final del día. Te discute por política y al mismo tiempo te pelea por un pedazo de torta. Es la que graba contenido en su cocina, pero no te lava ni una cuchara. Florencia Peña es así, humana. Como todos. Y siempre tiene un haz bajo la manga… y hasta cuando la dan por muerta, está vivita y coleando”.

La reacción de Florencia Peña: risas, agradecimiento y un cumpleaños feliz

El mensaje cerró con una advertencia bien al estilo Peña: “P.D: Si sos tan cocora, no borres nada y bancala. Te amamos y que cumplas para atrás”.

Lejos de enojarse, Florencia Peña respondió con alegría y emoción: “Ay Dios mío que grupo hermoso este. Gracias por las risas eternas y el amor de todos los días. Deseo que todxs tengan un team tan genial como ustedes. Gracias por cuidarme, cag… a pe… y sobre todo reírse de cada cosa que digo y hago”.

Por lo visto, la actriz arrancó su nuevo año rodeada de afecto, humor y un equipo que la acompaña en cada locura. Un cumpleaños feliz, muy feliz.