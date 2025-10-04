Florencia Peña volvió a mostrar un costado familiar en redes sociales y compartió un tierno video de su hijo menor, Felipe —al que cariñosamente llaman “Pipe”— fruto de su relación con Ramiro Ponce de León.

En las imágenes se ve a Pipe jugando con la tablet junto a sus hermanos, con el pelo largo y rulos que llamaron la atención de todos.

Siempre sonriente y animado, el niño no dudó en mirar a la cámara de su mamá y lanzar un saludo espontáneo: “Pipe saluda a todos ustedes”, escribió la actriz como epígrafe del video.

Crédito: Instagram

LA FELICIDAD DE FLORENCIA PEÑA Y SU FAMILIA

El momento refleja la intimidad hogareña y el clima de diversión que reina en la casa, donde Felipe se muestra feliz, en complicidad con sus hermanos y bajo la mirada orgullosa de Flor.

De esta manera, la actriz mantiene viva su costumbre de abrir las puertas de su vida cotidi