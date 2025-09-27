Florencia Peña celebró la llegada de la primavera con un look lleno de color y frescura. La actriz sorprendió en sus redes sociales al compartir una producción improvisada en la que posó con un body fucsia al cuerpo.

Se trató de un diseño de mangas largas y escote recto confeccionado en lycra elastizada. Fiel a su estilo, apostó por un tono vibrante que resalta entre sus favoritos y que se convirtió en el gran protagonista de las imágenes.

Florencia Peña celebró la llegada de la primera con un body fucsia y a cara lavada | Créditos: Instagram @flor_de_p

Con la intención de reforzar el espíritu de la estación, Peña sumó un accesorio natural: una flor rosa, que utilizó tanto en la mano como en la oreja, aportando un toque lúdico y primaveral a la estética de la sesión.

FLOR PEÑA Y SU PRODUCCIÓN PRIMAVERAL

El resultado fue un retrato cargado de energía positiva y autenticidad, en sintonía con el mensaje que quiso transmitir.

Lejos de las producciones tradicionales, la artista optó por mostrarse sin maquillaje, dejando al descubierto su piel al natural y luciendo una amplia sonrisa. El cabello, largo y con ondas suaves, cayó suelto y ligeramente despeinado, reforzando la idea de espontaneidad y frescura que buscaba reflejar en las fotos.

En la descripción de la publicación, Florencia Peña explicó que las imágenes fueron completamente improvisadas. “Me levanté esta mañana pensando que arrancaba la primavera. Improvisé estas fotos a cara lavada para acompañar este inicio, que espero nos traiga mejores tiempos”, escribió, conquistando a sus seguidores con su estilo descontracturado y su energía contagiosa.