Con 30 años de distancia, la actriz Florencia Peña reflexionó sobre un doloroso capítulo de su juventud.
En una reciente entrevista con el periodista Sebastián Soldano para el programa “A Solas”, la artista reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un colega de teatro en 1991, cuando solo tenía 17 años.
“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal’”, confesó Peña, añadiendo que en aquel momento, la falta de conciencia social y de marcos legales definidos sobre estos temas dificultaba la denuncia.
FLORENCIA PEÑA Y EL RELATO QUE MARCÓ SU VIDA
Durante la entrevista, describió cómo el acoso era una constante en su vida diaria: “Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ‘ay, qué linda’ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”.