El ruido blanco es un tipo de sonido que contiene todas las frecuencias audibles por el ser humano a la misma potencia. Esto lo hace sonar como un zumbido constante, similar a la estática de una radio o televisión sin sintonizar.

​El término “ruido blanco” se basa en la analogía con la luz blanca, que contiene todos los colores del espectro visible. A diferencia de otros sonidos que pueden tener variaciones de tono o volumen, el ruido blanco es uniforme y predecible. Esto lo hace particularmente útil para enmascarar otros sonidos.

​Beneficios para el descanso

​El principal beneficio del ruido blanco para el sueño es su capacidad para enmascarar sonidos externos que pueden interrumpir el descanso. Al crear una barrera sonora uniforme y constante, el ruido blanco ayuda a que el cerebro no se sobresalte por ruidos repentinos como un coche que pasa, un ladrido de perro o los ronquidos de otra persona. Esto contribuye a un ambiente más tranquilo y propicio para conciliar y mantener el sueño.

​Otros beneficios incluyen:

​Promueve la relajación: su sonido monótono puede tener un efecto calmante, reduciendo la actividad mental y ayudando al cuerpo a entrar en un estado de relajación.

​Ayuda a personas con acúfenos: para quienes padecen de tinnitus o zumbidos en los oídos, el ruido blanco puede enmascarar el zumbido, haciéndolo menos perceptible y permitiendo un descanso más fácil.

​Señal para el cerebro: utilizar ruido blanco como parte de una rutina de sueño puede entrenar al cerebro a asociar ese sonido con la hora de dormir, facilitando el proceso de quedarse dormido.

​Para disfrutar de estos beneficios, puedes utilizar aplicaciones móviles, dispositivos electrónicos especializados o incluso sonidos de la naturaleza que se asemejan al ruido blanco, como la lluvia o el sonido de las olas del mar.

