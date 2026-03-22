Momi Giardina no se guardó nada y armó una fiesta inolvidable para celebrar sus 44 años. Con su energía de siempre y ese humor que la caracteriza, la conductora reunió a amigos, familiares y un verdadero seleccionado de famosos en un salón que explotó de música, baile y momentos desopilantes.

Entre los invitados se destacaron nombres como Evangelina Anderson, Marixa Balli, Walas y Marley, que no dudaron en sumarse a la pista y ponerle ritmo a la noche. También estuvieron varios compañeros de Luzu, como Martín Garabal, Santiago Talledo y Camila Mayan, que mostraron la buena onda que tienen fuera de cámara.

Pero el momento que se llevó todos los flashes llegó de la mano de Andy Chango. Fiel a su estilo, el músico tomó el micrófono y, entre bromas y dedicatorias, hizo reír a todos. Sin embargo, sorprendió a los presentes cuando se acercó a la mamá de Momi y le dio un beso en la boca. La reacción fue inmediata: aplausos, carcajadas y celulares en alto para registrar la escena que se volvió viral en minutos.

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LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL CUMPLEAÑOS DE MOMI GIARDINA

Momi Giardina (Foto: Movilpress)

Momi Giardina con Sebastián Espada (Foto: Movilpress)

Momi Giardina con Sebastián Espada (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Guillermo "Walas" Cidade (Foto: Movilpress)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

Lucas Spadafora (Foto: Movilpress)

Evangelina Anderson y Marixa Balli (Foto: Movilpress)

Marley (Foto: Movilpress)

Andy Chango y acompañante (Foto: Movilpress)

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