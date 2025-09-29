Momi Giardina pisó la alfombra de los Martín Fierro a la Televisión 2025 con el pie izquierdo, literalmente, y protagonizó un divertido blooper que no pasó a mayores.

Oficiando como una de las conductoras de la previa de la ceremonia junto a Santi Talledo, Momi desfiló por la red carpet con elegancia, enfundada en un vestido de Pucheta Paz, aunque por poco termina en el piso.

“No te podés mover. Recién intentamos hacer un movimiento para la cámara lenta y se tropezó. No pudimos hacerlo”, la chicaneó Santi, apelando al humor y a la amistad que los une.

En la misma sintonía, Giardina respondió entre risas: “Arranqué muy mal en la alfombra roja. En la primera caminata casi me bajo toda la dentadura”.

Acto seguido, en la transmisión pusieron al aire el momento de la tremenda trastabillada de Momi, que supo resolver con soltura y sin llegar a desplomarse.

Captura de pantalla de Telefe. Martín Fierro 2025.

QUÉ COMERÁN LOS FAMOSOS EN LOS MARTÍN FIERRO 2025

Snack de bienvenida : Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.

Entrada principal : Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.

Plato fuerte : Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.

