En la antesala de la gran ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión 2025 de esta noche, Georgina Barbarossa sorprendió con un consejo clave a su panelista Paulo Kablan sobre el menú de la fiesta.
El evento se realizará en el Hotel Hilton y será transmitido por Telefe desde las 19 horas.
Cabe recordar que Georgina está nominada, aunque expresó su malestar por no estar ternada como conductora.
EL SINCERICIDIO DE GEORGINA BARBAROSSA SOBRE EL MENÚ DE LOS MARTÍN FIERRO 2025
Pía Shaw: -Les cuento qué comemos esta noche.
Paulo Kablan: -Eso quiero saber para saber si almuerzo o no almuerzo. Si el menú es bueno, no almuerzo.
Georgina Barbarossa: -No es abundante porque es finoli. Así que comé. Almorzá, infeliz (le dijo con humor).
Acto seguido, Pía leyó el sofisticado menú que comerán los famosos durante la ceremonia de los Martín Fierro de Televisión 2025.
LOS CUATRO PASOS DEL MENÚ DE LOS MARTÍN FIERRO 2025
- Snack de bienvenida: Pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de alis y gel de limón. Además, cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja y un domo de queso azul con alioli.
- Entrada principal: Burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas.
- Plato fuerte: Dos opciones: una costilla de novillo cocida a fuego lento con cremoso de zapallo especiado, o una alternativa vegetariana con hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
- Postre: Un homenaje al clásico argentino, con texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.
