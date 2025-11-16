Momi Giardina atraviesa un momento pleno en su vida personal. A los 43 años, la actriz y bailarina concretó uno de los sueños que venía esperando desde hacía tiempo: convertirse en dueña de su propio hogar.

Emocionada y todavía adaptándose al cambio, comenzó a compartir con sus seguidores el proceso de transformación del espacio, ubicado en el barrio porteño de Palermo, que pronto se convertirá en su refugio cotidiano.

La propiedad, distribuida en dos plantas, destaca a primera vista por su diseño contemporáneo y la presencia dominante de la luz natural.

Momi contó que la búsqueda no fue extensa y que, de hecho, eligió el primer departamento que vio, luego de descubrirlo casi por casualidad en TikTok. Lo que podría haber sido una decisión impulsiva terminó resultando un acierto: el lugar reúne estética, comodidad y una distribución pensada para la vida diaria.

Así es por dentro la nueva casa de Momi Giardina: luz natural, estilo moderno y un proyecto muy personal | Créditos: Instagram @momigiardina

LA NUEVA CASA DE MOMI GIARDINA

Uno de los sectores que más impacta es el living principal, un espacio de doble altura que se impone como el corazón de la casa. Allí conviven paredes oscuras de estilo industrial con pisos de madera clara y muebles en tonos blancos, generando un contraste que aporta calidez sin perder modernidad.

Así es por dentro la nueva casa de Momi Giardina: luz natural, estilo moderno y un proyecto muy personal | Créditos: Instagram @momigiardina

La luz entra desde ventanales amplios, lo que convierte cada rincón en un ambiente luminoso durante casi todo el día. Una chimenea decorativa y un gran sillón completan la atmósfera, que mezcla elegancia con una sensación hogareña.

Una escalera metálica conecta la planta baja con el piso superior, donde Momi está desarrollando uno de los proyectos que más ilusión le provoca: un vestidor hecho a medida. Según contó, está trabajando junto a profesionales en diseño de interiores para crear un espacio funcional y cálido, pensado para disfrutarlo tanto como para usarlo.