En 2012 Romina “Momi” Giardina (43) ingresó en el mundo del espectáculo siendo una de las bailarinas de ShowMatch, pero los sueños más grandes de su vida los fue cumpliendo paulatinamente en los últimos años de profesión, reinventándose y a base de talento.

El 18 de septiembre, Momi compartió con la audiencia de Nadie Dice Nada, en Luzu TV, que pudo comprarse un departamento y rompió en llanto de la emoción.

Su logro fue celebrado por sus compañeros de trabajo Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal y Santi Talledo. Además del equipo de producción, la tribuna y el público, que se emocionaron con ella.

Momi Giardina rompió en llanto en vivo al contar una noticia personal muy especial

MOMI GIARDINA SE QUEBRÓ EN VIVO: SUS EMOTIVAS PALABRAS

“Siento que estoy pasando un momento muy increíble. Todos saben que a mí todo me costó un montón y este programa me cambió la vida. Miro para atrás y digo: ‘Qué rápido me pasó todo’”, comenzó diciendo Momi.

“Yo siempre jugaba con eso de ‘soy la vieja, me la despilfarro’. Pero las cosas se me fueron acomodando y me pude comprar un departamento”, dijo la integrante de Nadie Dice Nada y se quebró.

Tras recibir el abrazo de sus compañeros y del aplauso contenedor de la tribuna, Momi continuó: “Me quedé sin un mango, pedí un préstamo, pero era una forma de encausarme y de empezar a decir: ‘Necesito tener un techo’”.

“Cuando fui a firmar, ver la ayuda de las personas que amo, Seba, mi hija, ustedes, mis amigos, me emocionó. Miro los primeros programas y me la pasaba llorando por las cosas que vivía, y ahora ver mi presente me emociona un montón”, agregó.

Acto seguido, Momi les habló a las personas que sienten que no pueden salir de un mal momento o no pueden alcanzar sus sueños: “Yo sé que hay un montón de personas del otro lado, que pueden ser grandes, y piensan: ‘A mí no me va a pasar, estoy trabada’. Les aseguro que en algún momento uno empieza a ver la luz. Agradezco que haya sido así”.

Luego de la emoción, Santi Talledo coronó el momento con un desopilante bocadillo: “Y la gente se merece saber que se compró una casa que vio en TikTok”.

