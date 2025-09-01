Ricardo Arjona regresará a Buenos Aires en 2026 para reencontrarse con su público argentino. El cantautor guatemalteco confirmó dos shows en el Movistar Arena los días 1 y 2 de mayo.

Serán espectáculos que forman parte de su nueva gira Lo que el Seco no dijo, un tour que ya viene cosechando récords en distintos escenarios del mundo.

El anuncio llega en medio de un gran momento en la carrera del artista, que recientemente agotó en tiempo récord dos funciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Ricardo Arjona

A esos logros se suman cuatro conciertos colmados en el Kaseya Center de Miami y 23 presentaciones con localidades vendidas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

ARJONA VUELVE A LA ARGENTINA: VENTA DE ENTRADAS

El músico promete un espectáculo que irá más allá de lo musical: una experiencia sensorial en la que repasará clásicos de su carrera y también dará espacio a las canciones de Seco, su nuevo álbum.

Ricardo Arjona presentó su nuevo álbum en un evento íntimo y sorprendió con una puesta en escena innovadora. (Foto: Instagram / @ricardoarjona)

Las entradas para los conciertos en el Movistar Arena estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial del estadio. La preventa exclusiva para clientes Santander Select Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana y se extenderá por 48 horas, o hasta agotar stock. Una vez finalizada, se abrirá la preventa general para todos los medios de pago.