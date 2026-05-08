Cebollitas volverá a la pantalla y la noticia revolucionó a toda una generación que creció con la icónica ficción de los años 90. Después de más de dos décadas, el recordado ciclo juvenil prepara un esperado regreso que combinará nostalgia, reencuentros y nuevas historias.

La primicia fue confirmada por Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, donde aseguró que el proyecto ya está en marcha y que tendrá formato de spin-off.

“Vuelve Cebollitas. Es una gran información que va a hacer mucho ruido”, expresó el periodista durante el anuncio.

CÓMO SERÁ EL REGRESO DE CEBOLLITAS

Según trascendió, el nuevo proyecto buscará mostrar cómo están hoy los personajes que marcaron a toda una generación.

El regreso mantendrá el espíritu barrial y futbolero que convirtió a Cebollitas en un fenómeno de la televisión argentina entre 1997 y 1998, aunque adaptado a una narrativa actual.

El club volverá a ser el eje central de la historia y funcionará como punto de encuentro para los protagonistas ya adultos.

LOS ACTORES ORIGINALES QUE VUELVEN A CEBOLLITAS

Uno de los puntos que más entusiasmo generó entre los fanáticos fue la confirmación de varios integrantes del elenco original.

Entre los nombres que regresarán aparecen: Diego Vicos, recordado como “El Colo”, quien además lidera el proyecto. Leonardo Centeno, que interpretaba a Hipólito. Brian Caruso, el inolvidable Gamuza.

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También participarán figuras como Darío Lopilato, Manu Pal, Maxi Ghione, Victorio D’Alessandro e Inés Palombo. Además, el spin-off contará con invitados especiales del mundo artístico y musical.

EL PROYECTO QUE SE GESTÓ DURANTE AÑOS

De acuerdo con la información revelada, la idea del regreso comenzó a desarrollarse en 2018, aunque atravesó distintos períodos de pausa hasta tomar forma definitiva el año pasado.

La producción está encabezada por Diego Vicos junto al productor Juan Saavedra y contará con colaboración de productoras internacionales de Ecuador y República Dominicana.

La intención es captar tanto a quienes siguieron la ficción original como a nuevas generaciones que conocieron la serie a través de redes sociales y repeticiones.

LA POLÉMICA QUE REAPARECIÓ CON EL REGRESO DE CEBOLLITAS

Más allá de la emoción por el anuncio, el regreso de Cebollitas también reabrió una fuerte polémica vinculada a las denuncias que algunos actores realizaron años atrás.

En distintas entrevistas, varios exintegrantes del elenco hablaron sobre presuntas situaciones de maltrato infantil y malas experiencias durante las grabaciones.

“Se acuerdan las denuncias de maltrato y de todo lo que habían vivido los chicos en las grabaciones”, recordó Juan Etchegoyen al hablar del tema.

Por ese motivo, el regreso no solo despierta nostalgia y expectativa, sino también un nuevo debate sobre las condiciones laborales en las producciones infantiles de aquella época.