Diego Vicos, el recordado “Colo” de Cebollitas, lleva una vida completamente alejada de la exposición mediática y enfocada en su verdadera pasión: el universo audiovisual.

A sus 41 años, el exactor dirige su propia productora y trabaja detrás de cámara, un camino que comenzó a gestarse justamente durante su paso por la exitosa tira infantil de fines de los 90.

Así está hoy Diego Vicos, “El Colo” de Cebollitas: 41 años y dedicado al mundo audiovisual | Créditos: Instagram @diegovicos

El fenómeno televisivo no solo lo convirtió en uno de los rostros más queridos por los millennials, sino que también lo acercó al detrás de escena: equipos de grabación, dinámicas de producción, técnicas de rodaje.

Ese descubrimiento sería decisivo. Aunque Vicos había empezado teatro a los nueve años, quedó cautivado por todo el engranaje técnico y creativo de la televisión, y esa curiosidad se transformó, con los años, en su profesión definitiva.

Así está hoy Diego Vicos, “El Colo” de Cebollitas: 41 años y dedicado al mundo audiovisual | Créditos: Instagram @diegovicos

QUÉ ES DE LA VIDA DE DIEGO VICOS

Tras el final de Cebollitas, Vicos fue dejando gradualmente la actuación y se volcó a estudiar disciplinas vinculadas a la realización audiovisual. Con el tiempo, terminó armando su propio proyecto profesional y hoy trabaja desde la dirección, la producción y el desarrollo de contenidos.

Así está hoy Diego Vicos, “El Colo” de Cebollitas: 41 años y dedicado al mundo audiovisual | Créditos: Instagram @diegovicos

Según ha contado en diferentes entrevistas, disfruta especialmente la libertad creativa y el trabajo en equipo que ofrece este universo, lejos del ritmo televisivo que conoció en su infancia.