Sofía Pachano volvió a sorprender con un nuevo video de gastronomía en sus redes sociales acompañada de famosos cumpliendo el rol de “niñeros/as” mientras ella cocina y mezcla algo de humor con charlas íntimas para sus seguidores.

En esta ocasión, la invitada fue Claudia Villafañe; durante el video, ambas compartieron el paso a paso de los famosos “Ñoquis de La Tata” en un clima relajado, lleno de complicidad y risas, mientras intercambiaban anécdotas personales que rápidamente conectaron con el público.

Sofía Pachano cocinó la famosa "receta de La Tata" mientras su hijo era cuidado por Claudia Villafañe (Foto: Instagram/@sofipachano).

Mientras avanzaba la preparación del plato, el intercambio entre Pachano y Villafañe se volvió cada vez más distendido. Entre consejos culinarios y risas, también hubo lugar para recuerdos, anécdotas y momentos espontáneos que hicieron del video una pieza entretenida y cercana.

Una receta con historia y complicidad

Sofía Pachano y Claudia Villafañe compartieron la clásica receta de “La Tata”, sus famosos ñoquis, dieron los ingredientes y explicaron el paso a paso:

1-Papa en cubitos hervida lista para pasarlas por la prensa.

2-Un hueco en el medio y le agrega medio huevo y nuez moscada.

3- Luego hacer una corona de harina.

4- Llevar ingredientes de afuera para adentro sin amasar.

5- Agregar más harina y formar una pelota con la masa y dejarla.

6- Estirar en pedazos y cortar formando los ñoquis.

7- Rallar cada uno con el rallador o cualquier elemento que te haga la forma.

8- Cocinarlos hasta que floten y mezclarlos con la salsa a elección.

Ingredientes:

2 papas medianas

A ojo una corona de harina 0000 (siempre pecar de menos sino te quedan duros)

Nuez moscada

1/2 huevo batido

La sal va en el agua

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