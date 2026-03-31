Sofía Pachano volvió a sorprender con un nuevo video de gastronomía en sus redes sociales acompañada de famosos cumpliendo el rol de “niñeros/as” mientras ella cocina y mezcla algo de humor con charlas íntimas para sus seguidores.
En esta ocasión, la invitada fue Claudia Villafañe; durante el video, ambas compartieron el paso a paso de los famosos “Ñoquis de La Tata” en un clima relajado, lleno de complicidad y risas, mientras intercambiaban anécdotas personales que rápidamente conectaron con el público.
Mientras avanzaba la preparación del plato, el intercambio entre Pachano y Villafañe se volvió cada vez más distendido. Entre consejos culinarios y risas, también hubo lugar para recuerdos, anécdotas y momentos espontáneos que hicieron del video una pieza entretenida y cercana.
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Una receta con historia y complicidad
Sofía Pachano y Claudia Villafañe compartieron la clásica receta de “La Tata”, sus famosos ñoquis, dieron los ingredientes y explicaron el paso a paso:
1-Papa en cubitos hervida lista para pasarlas por la prensa.
2-Un hueco en el medio y le agrega medio huevo y nuez moscada.
3- Luego hacer una corona de harina.
4- Llevar ingredientes de afuera para adentro sin amasar.
5- Agregar más harina y formar una pelota con la masa y dejarla.
6- Estirar en pedazos y cortar formando los ñoquis.
7- Rallar cada uno con el rallador o cualquier elemento que te haga la forma.
8- Cocinarlos hasta que floten y mezclarlos con la salsa a elección.
Ingredientes:
- 2 papas medianas
- A ojo una corona de harina 0000 (siempre pecar de menos sino te quedan duros)
- Nuez moscada
- 1/2 huevo batido
- La sal va en el agua
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