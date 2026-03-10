Este fin de semana, Sofía Pachano estuvo en La Noche de Mirtha, con Mirtha Legrand, y aprovechó para presentar públicamente a Vito, su primer hijo.

El momento generó ternura en vivo en la mesa de la Diva de los Almuerzos, pero hubo otra instancia divertida.

Es que Sofía Pachano mostró cómo fue la previa al encuentro entre su niño y la leyenda de la televisión.

El divertido video de Sofía Pachano sobre la previa del encuentro entre Vito y Mirtha Legrand | Créditos: Captura El Trece

SOFÍA PACHANO Y LA PREVIA DEL ENCUENTRO ENTRE VITO Y MIRTHA LEGRAND

La bailarina publicó un video en su cuenta de Instagram para graficar el detrás de escena del histórico encuentro.

Desde el camarín, se vio a Vito tranquilo, muy bien vestido para la ocasión y hasta se animó a “hablar” en cámara.