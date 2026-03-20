Sofi Pachano fue madre y, desde entonces, el contenido de sus redes sociales cambió por obvias razones.

Ya no sólo sube fotos y videos profesionales alternados con personales, sino que la relación ahora es al revés.

Esta vez, Sofi Pachano recibió la visita de Fede Bal para cocinar juntos, pero fue ella quien se lució en la cocina.

Fede Bal fue a cocinar con Sofi Pachano y su hijo: el tierno video que es viral | Créditos: Ciudad

FEDE BAL Y SOFI PACHANO COCINARON JUNTOS

El actor visitó a su amiga y se limitó a tener a Vito a upa: “Vos vas a cocinar, yo voy a estar completamente enamorado de este niño”.

Mientras, Sofi se lució con panqueques de dulce de leche, con azúcar glaseada arriba para más sabor.