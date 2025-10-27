En medio del fuerte conflicto judicial y mediático que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi decidió recurrir a las redes y saludar a una de sus hijas en el día de su cumpleaños, y con un mensaje que no pasó desapercibido para sus seguidores.

“Feliz cumple, Isi”, comenzó diciendo Icardi junto a una imagen que subió a Instagram Stories donde se ve un padre y su hija tomados de la mano, con varios corazoncitos alrededor.

“Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”, agregó, dejando en claro lo difícil que le resulta estar tan lejos de la niña desde que se instaló en Turquía junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez para desempeñarse en el equipo Galatasaray.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido”, agregó.

Y cerró con unas profundas palabras dedicadas a una de las tres nenas que tiene con la empresaria y un emoji de un corazoncito celeste: “Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”.

Mauro Icardi: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, ‘Pepita’“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI: “NO HAY MANERA DE QUE...”

Wanda Nara volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a Mauro Icardi, quien está instalado en Estambul junto a su pareja Eugenia “la China” Suárez.

En el programa de streaming de Olga, la empresaria fue contundente y lanzó una frase que sonó como un misil dirigido a la China Suárez, recordando el escándalo que las enfrentó años atrás.

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron si existía la posibilidad de que sus hijas volvieran a Estambul para vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda respondió sin vueltas: “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, comnezó diciendo, tal como se pudo ver en Puro Show.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Ante la repregunta sobre si existiría alguna posibilidad de que ella regresara a Turquía, la mediática fue terminante y cerró, sin filtro: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.