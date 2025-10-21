Era sabido que Mauro Icardi había enfurecido al ver que Wanda Nara había publicado un video de Martín Migueles acariciando a una de sus hijas, y si bien se sabía que iba a accionar en la justicia, nadie se imaginó el tenor del planteo en el fuero civil.

Es que a través de una nueva solicitud de medida cautelar, el delantero de Galatasaray advirtió a su exesposa y a su flamante pareja de las graves consecuencias que enfrentarían en caso de que lo desafíen. Siempre y cuando el juez le de curso a su planteo...

“La progenitora, señora Wanda Solange Nara, abstenerse de permitir cualquier contacto físico, caricias o tocamientos por parte de su actual pareja/amigo, el señor Martín Migueles, hacia las niñas”, arrancó el escrito que había adelantado Elba Marcovecchio.

La nueva denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara.

Eso, “bajo apercibimiento de suspender el ejercicio del cuidado personal sobre las hijas menores”. Es decir, quitarle la tenencia de las menores, como se hubiera dicho antes del cambio del Código Civil.

La multa millonaria y el aviso a la Justicia Penal

Además, reclama que “se haga efectivo el apercibimiento dispuesto con fecha 10 de junio del 25, expediente, disponiendo en consecuencia de la aplicación de la multa de 100 millones de pesos”.

“Como si fuera poco, Icardi pretende que el magistrado ordene una “nueva y más gravosa multa para el caso de un nuevo incumplimiento” de parte de Wanda, y “notificar a la Justicia Penal ante el delito de desobediencia”.

Por último, Mauro Icardi reitera el pedido de que Wanda Nara se abstenga de exponer públicamente a las hijas, bajo apercibimiento de una nueva multa de 500 millones de pesos".