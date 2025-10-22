La relación entre Mauro Icardi y sus hijas atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Según un informe reciente de la licenciada Fernanda Mattera para el Ministerio Público Tutelar, en octubre el futbolista solo se comunicó dos veces por videollamada con las niñas.

El dato encendió las alarmas y puso en el centro de la escena la preocupación por el vínculo familiar.

El informe, al que accedió Juan Etchegoyen, detalla que, a pesar de los intentos de acercamiento, las chicas no se mostraron predispuestas a hablar con su papá.

“La Sra. Nara informa que las niñas hablan obligadas con su progenitor y que luego cuando cortan la llamada se quedan enojadas y tristes”, señala el documento oficial, que destaca que cada vez le resulta más difícil a Wanda Nara lograr que sus hijas mantengan el contacto.

A pesar del clima tenso, Wanda Nara se mantiene activa en la comunicación con Icardi. Según la licenciada Mattera, la empresaria utiliza el grupo de WhatsApp familiar para enviarle al futbolista el itinerario de las chicas, fotos, videos y actualizaciones de su día a día. Sin embargo, la distancia física entre padre e hijas hace todo más difícil.

FILTRARON EL INFORME MÁS DURO SOBRE MAURO ICARDI Y SUS HIJAS

Las niñas, según el informe, manifestaron que extrañan a su papá y tienen ganas de verlo, lo que muestra que todavía existe una intención genuina de mantener el vínculo. Pero el contexto familiar y los conflictos judiciales parecen pesar más.

Uno de los puntos más delicados del informe es que las menores están al tanto de los litigios judiciales entre sus padres, el caso de la restitución internacional y hasta de la presentación que Icardi hizo contra Martín Migueles. Esto último generó un fuerte enojo en la hija mayor, que reforzó su rechazo a seguir hablando con su papá.

Las chicas le enviaron audios a la licenciada Mattera explicando los motivos de su enojo: por un lado, el malestar porque Icardi insiste en que las llevará a vivir a Turquía, algo que ellas rechazan porque están contentas en Argentina; por otro, el disgusto por las fotos que el futbolista publicó en redes sociales junto a los hijos de China Suárez.

LOS MOTIVOS DEL ENOJO DE LAS HIJAS DE MAURO ICARDI CON SU PAPÁ: EL DETALLE QUE MÁS LAS AFECTÓ

En una de las pocas conversaciones que mantuvieron, las menores le hicieron estos reproches directamente a Icardi. “Asumiendo F (la mayor) una postura defensiva en la que remarca la excelente relación que dice mantener con el Sr. Migueles”, detalla el informe. El futbolista reaccionó de manera calma ante las acusaciones y luego expresó su preocupación por la situación.

En sus conclusiones, el Ministerio Público Tutelar expresó su preocupación por la comunicación “casi nula” entre Icardi y sus hijas, aunque destacó que cuando logran hablar, lo hacen en un tono “armonioso y afectivo”.

El informe también remarcó el cambio de actitud de las chicas respecto a la China Suárez: después de compartir momentos en Argentina, la relación parecía mejorar, pero tras el regreso de Icardi a Turquía, las niñas volvieron a mostrar rechazo.

Como parte de las recomendaciones, el informe confirmó que las menores comenzaron terapia, un paso que venían pidiendo desde hace tiempo.

