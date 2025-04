La denuncia mediática y judicial que hizo Viviana Canosa tras denunciar el robo que habría sufrido por parte de Lizy Tagliani tuvo grandes repercusiones en los medios, entre ellos en Bendita, donde Beto Casella defendió a la conductora de La Peña de Morfi.

Eso enfureció a Canosa que fulminó a Casella y lo acusó de “buscar cámara”, y en las últimas horas se conoció la palabra del conductor de Bendita en Puro Show. “Capaz que el criterio de ella es todo el que no me apoye en esta cruzada recibirá castigo”, dijo Beto, que señaló: “Por lo menos no me metió yendo a locales nocturnos con chicos”.

“Yo tengo cámara hace 30 años”, se defendió Casella. “Tiene que entender que nosotros hace 20 años estamos haciendo un programa de lo que pasa en la tele y ella está protagonizando algo picante”, se justificó, antes de lanzar una nueva provocación a Viviana.

Beto Casella y Viviana Canosa (Fotos: capturas eltrece / el nueve)

LA FURIOSA RESPUESTA DE VIVIANA CANOSA A BETO CASELLA

“Lo que me llama la atención es que ya durante el día de hoy hay dos veces que se desdijo. Esto que era tan fuerte hace 48 horas, la secuencia es rara”, acusó Casella, que le envió un mensaje contundente a los ejecutivos de Telefe: “Mi opinión no importa, pero yo no le soltaría la mano a Lizy”.

En su programa de este miércoles, Viviana arremetió contra los periodistas que afirmaron que la causa que se abrió en Comodoro Py tras su denuncia no tenía “secreto de sumario” como Paulo Kablan y Pablo Duggan, y volvió a la carga contra Beto Casella.

“Casella, el amigo del Bambino Veira, el que dice cuánto tenés que pesar para darte burundanga, me da consejos a mí y me quiere ridiculizar. Casella, mirate en el espejo, escuchate. Y es imposible, Casella, que vos me des miedo a mí o que me hagas campañas en contra”, apuntó.

La conductoea de Viviana en Vivo fulminó a su colega y expuso comportamientos polémicos cuando trabajaban en el mismo canal.

VIVIANA CANOSA ARREMETIÓ CONTRA BETO CASELLA Y LE RECORDÓ SU POLÉMICA AMISTAD CON HÉCTOR “BAMBINO” VEIRA

“No me importa nada ridiculizarme, burlarte de mí, decir que soy lo peor. Casella, te conozco de la época en que íbamos al canal juntos. Siempre me tratabas bien cuando me veías, pero a la noche me matabas y te burlabas de todos los informes que hacíamos”, agregó Viviana.

“Este señor, ¿sabés lo que hacía? Se bajaba los pantalones y mostraba el culo en los camarines. ¿Se quedan sorprendidos? Yo lo viví, no estoy mintiendo. Así que, Casella, esforzate todos los días. Insultame, agredime, llevame gente en contra, haceme informes de mierda. Todo lo que quieras, Beto. Sos amigo del Bambino Veira”, recalcó la conductora.

“Vos, con Ari Paluch, que lo mandaste al fondo del mar, estaban hablando de cuánta falopa, cuánta burundanga había que darle por kilo a una persona para drogarla y garch….. Entonces vos, Beto, ¿me vas a decir a mí si está bien o mal que yo le diga a Laura Ubfal que corra en la cinta y se despeje la cabeza? Vos que te la pasás agrediendo mujeres. Vos me has dicho barbaridades en tele, Casella. ¿Qué te hacés el bueno y el sororo? Por favor…”, concluyó.

Beto Casella y Viviana Canosa (capturas el nueve / net Tv)

