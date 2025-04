Lejos de pasar por alto las especulaciones que surgieron después de que Viviana Canosa se presentara en Comodoro Py para hacer su denuncia, y que surgiera su nombre como posible involucrada en la causa, Florencia Peña recurrió a su abogado, Fernando Burlando, para presentar un escrito.

Así lo publicó Pronto después de tener la palabra de Matías Vázquez (el conductor de Puro Show junto a Pampito, el programa que se transmite por eltrece), quien aseguró que la actriz presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo.

Esta acción fue realizada a través de su letrado, donde dejó en claro que la acusación es ajena a ella. Además, entregó contenido de su celular y se puso a disposición para que la interroguen e investiguen, tal como lo informó el portal.

Cabe recordar que, días atrás, Florencia se había mostrado muy angustiada en su visita a LAM donde no pudo evitar romper en llanto al hablar de este tema en vivo: “Se meten con cosas que no solo me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados. Y creo que hay un límite, loco. Hay un límite. Y de esto también es cómplice el periodismo cuando no frena la pelota”, había dicho, muy movilizada.

Foto: Instagram (@flor_de_p)

“DIJO QUE YO ERA UN HOMBRE”: FLOR DE LA VE DIO DETALLES DE UN DOLOROSO MOMENTO CON VIVIANA CANOSA

Luego de que todas las denuncias de Viviana Canosa se hicieran eco en todos los medios, Flor de la Ve sorprendió al recordar un doloroso momento que vivió con su colega años atrás.

"Marcelo Polino había escrito un libro y en una parte contó que, en una gira, los dos ‘meábamos de parados en un tarro’. A mí me dolió muchísimo y muchos lo tomaron como una pelea mediática. No era una pelea mediática, él me estaba agrediendo, estaba agrediendo mi sexualidad y mi identidad de género”, comenzó diciendo Flor al aire, tal como lo reprodujeron en A la Barbarossa.

“En ese momento, le hacen una entrevista a Viviana Canosa que decide opinar sobre el tema y lo hace de una manera jocosa y dice ‘a mí me divierte porque son dos tipos peléandose’. Ese día me hizo un clic en la cabeza y dije ’yo esto no lo voy a permitir’”, agregó. Y cerró, visiblemente movilizada: “Que hable de mí, de esa manera, ¿no lo hizo para lastimar?, ¿no lo hizo para herir? Después, ella me vino a pedir disculpas en los premios Martín Fierro”.