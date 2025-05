Luego de confirmarse que Luciana Elbusto y Diego Brancatelli (el esposo de Cecilia Insinga) mantuvieron una historia de amor en la clandestinidad, Viviana Canosa fue al hueso al indagar a la periodista en vivo.

“¿Cómo pasaste de desmentirlo a finalmente decir ‘bueno, sí, la verdad, tuvimos una relación, fuimos amantes, o doble vida? No sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo podés resumir? ¿Cómo nos podés contar la historia de amor que finalmente vivieron o viven con Brancatelli? Porque el amor tampoco se va de un día para otro”, quiso saber la presentadora de Viviana en vivo.

Fue entonces que Luciana se sinceró: “No hay título, no hay rótulo, no hay nada. Básicamente ya quedó en claro todo, como dijo Diego en varias notas, o sea, hay veces que no hay mucho más para decir, que todo se da por entendido”.

“Cada una de las partes sabemos, o sea, qué pudo haber sucedido o qué no. Pero uno cuando está, no se quiere meter, pero sabes dónde te estás metiendo, y tiene que ser responsable. Cuando uno está en el otro lugar sabe y espera, respeta o entiende. Si no, me parece que no tiene sentido”, agregó.

Tras escucharla, Canosa continuó con sus preguntas: “Vos sabías que él era casado, por lo tanto, sabías dónde te estabas metiendo. Lo que pasa es que a veces termina siendo una relación donde te sentís feliz, enamorada, apasionada. No es para juzgar, lo que digo es, ¿era una doble vida en algún punto? No sé si para vos, si no para él”.

Y la entrevistada cerró: “Nosotros tuvimos una relación de amistad, y cosas que pasaron. Ninguna de las partes, creo, vamos a salir a ventilar, qué, dónde, cuándo, cómo nos veíamos. Eso ya queda como para nosotros también”.

EL FUERTE ANÁLISIS DE YANINA LATORRE SOBRE LA RELACIÓN DE DIEGO BRANCATELLI Y LUCIANA ELBUSTO

Sin estar ajena al escándalo que tiene como protagonistas a Diego Brancatelli, Cecilia Insinga y Luciana Elbusto, Yanina Latorre tocó este tema en su programa Sálvese Quién Pueda y fue contundente con su opinión al aire.

“Evidentemente, Luciana no lo puede manejar. Primero que ella tiene un entorno que estaba un poco cansado del vínculo con Brancatelli porque ella era siempre la segunda, la otra, y andá a saber lo que le prometía”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de América.

“Luciana estaba sufriendo y esto, por ahí, le sirva para darse cuenta que no era para ella. Una mina de 43 años que está cinco años con un tipo de amante es una mier…, lo digo bien”, agregó.

Y cerró: “Yo creo que él, en realidad, le prometía amor, pero no le prometía separación. Él le decía algo así como ‘me gusta mi concepto familiar, soy feliz con Cecilia y los chicos’,tipo familia y ella, como mujer.Él es un vivo, él quería las dos cosas. Ella lo aceptó. ¿No viste que ella no le reprocha a Brancatelli?”.