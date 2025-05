A poco de que Cecilia Insinga recurriera a las redes para hacer su descargo en medio del escándalo que despertó que saliera a la luz la relación que mantenía su esposo, Diego Brancatelli, con Luciana Elbusto, la reacción de la periodista no tardó en llegar.

Luego de que en A la tarde le leyeran la publicación que subió Cecilia a Instagram Stories, Luciana dijo lo suyo en vivo: “Me parece que está bien y, obviamente, va con la línea de ellos y lo que habíamos decidido en un principio”.

“Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”, agregó.

Y ante la pregunta de Cora Debarbieri sobre si es una mujer despechada, la entrevistada cerró, contundente: “No, el que me conoce sabe que yo jamás haría nada por el estilo, no lo hice (filtrar su relación con Branbcatelli). De hecho, esto no lo hice yo, no lo busqué yo, traté de callarme todo este tiempo y lo negué. Ustedes vieron la forma en la que yo hablaba hasta ahora y todo el mundo me criticaba y me decía ‘Luciana, quedás peor vos‘”.

FUERTE DESCARGO DE CECILIA INSINGA TRAS LAS DECLARACIONES DE LUCIANA ELBUSTO SOBRE SU RELACIÓN CON DIEGO BRANCATELLI

En medio del escándalo que se desataron tras la filtración de los supuestos chats osados que habrían intercambiado Diego Brancatelli y Luciana Elbusto (y que comprobaría la infidelidad a Cecilia Insinga), la esposa del periodista recurrió a las redes para hacer un contundente descargo.

“‘A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera‘”, comenzó diciendo Cecilia en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Lo dije el primer día, en ésta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático, es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento”, agregó.

En cuanto a cómo decidió encarar este tema, remarcó: “Por ese motivo, decidí no hablar ni antes ni ahora. También por el resguardo de mis hijos, dos niños. Gracias a todos por los mensajes hermosos, el amor siempre trasciende”.

Y cerró, tajante: “Por el cuidado de mis niños y agradeciendo a los colegas, no tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho también. Es mi deseo que lo entiendan y lo respeten. Ceci”.