Cecilia Insinga rompió el silencio en medio de las fuertes versiones que aseguran que le pidió a Diego Brancatelli que abandonara su casa, luego de que trascendieran chats comprometedores que lo vincularían con Luciana Elbusto.

El primero en dar la noticia fue Santiago Sposato, quien a través de su cuenta de Twitter/ X contó que “el periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los ‘chats falsos’ no sonó creíble para la (ex) mujer”; y añadió un dato clave: “Va a departamento prestado en CABA”.

Como si eso no bastara, Sposato recordó un episodio polémico vinculado a Brancatelli en las redes sociales: “En momentos como este, solo me acuerdo cuando quería voltear la colecta genuina del hincha de Independiente”, escribió en referencia a la movida que impulsó Santi Maratea para ayudar al club de Avellaneda.

Diego Brancatelli y Cecilia Insinga. (Foto: @diegobrancatelli y @ceciliainsinga)

QUÉ DIJO CECILIA INSINGA SOBRE LA VERSIÓN DE QUE ECHÓ DE SU CASA A DIEGO BRANCATELLI

La información de Sposato ya la había brindado Cora de Barbieri en Secretos Verdaderos. Según señaló la periodusta, “en las últimas horas, en los últimos días, lo habrían invitado a Diego Brancatelli a que abandone el hogar familiar, de convivencia”, dando a entender que la situación ya no tendría vuelta atrás.

De Barbieri también recordó que, en un principio, Cecilia había intentado bajar el tono de la crisis. “Ella había dicho que estaba todo bien entre ellos, pero aparecieron muchas cosas en los últimos días”, señaló la panelista.

Diego Brancatelli y Cecilia Insinga en el Mundial de Qatar (Foto: Instagram)

Este lunes, Oliver Quiroz de A la Tarde dio con la periodista y ella mantuvo esta versión. “No tengo nada más que decir”, dijo quejándose de “lo invasivo” del accionar de su colega. “No hay nada más para aclarar salvo reírme. Yo no soy un funcionario público, no tengo que dar ninguna explicación”, dijo Cecilia.

Sobre si echó a Diego Brancatelli de su casa, Cecilia señaló que “Son todas mentiras” y aclaró que “le cree” a su marido. “Somos familia, nos amamos. No hay nada más que aclarar”, agregó la cronista, que agregó que es verdad que habló con Luciana Elbusto y que “está todo bien”.

