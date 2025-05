Luego de haber quedado en boca de todos los medios y redes por la supuesta filtración de sus mensajes hot con Diego Brancatelli (que comprobaría la infidelidad del periodista a Cecilia Insinga), Luciana Elbusto rompió el silencio.

“No tengo nada para decir, chicos. No es lindo, no estoy bien. Por eso mismo, no quería hablar. Creo que no hay nada más para decir. Uno tiene que tratar de ser fuerte, tengo una familia, tengo dos hijos que proteger y no es fácil”, comenzó diciendo Luciana en una nota que dio a A la tarde.

En cuanto a las versiones que indican que su exestilista confirmó que hubo affaire con Brancatelli, remarcó: “No tengo estilista. Mirá mis raíces, no les miento. Tengo dos hijos, trabajo todo el día. De hecho, mirá la hora que estoy llegando a mi casa y cuando puedo trato de hacer algo. Las manos no me las hago”

“(Con Cecilia) hablamos el primer día cuando se dijo el lunes y ya está. No hay nada más para hablar. Mientras nosotros estemos tranquilos, las partes, cada uno, nos conocemos”, continuó. Y cerró, contundente: “Mientras nosotros sepamos la verdad, los demás que crean lo que quieran. Los chats son falsos. Es verdad que me robaron el celular y ayer me vaciaron la cuenta del banco. Después de ahí, no sé, no sé si fue una maldad o quisieron dañarlo, quizás por el trabajo, a Diego. Pero ahora ya no sé nada más”.

EL SUGESTIVO POSTEO DE LUCIANA ELBUSTO EN PANDEMIA, ¿DEDICADO A DIEGO BRANCATELLI?: “SOLO UNA ESCAPADA”

En medio del escándalo que se desató tras la filtración de los supuestos chats osados que habrían intercambiado Diego Brancatelli y Luciana Elbusto (y que comprobaría la infidelidad del periodista a Cecilia Insinga), en las redes viralizaron una publicación que dio que hablar.

Se trata del posteo que hizo Luciana en su cuenta personal de Instagram, el 18 de marzo de 2020, a poco de comenzar la pandemia: “Segundo día de aislamiento. Solo una escapada a buscar alcohol en gel... Espero termine pronto todo esto #coronavirus #encierro #home #pandemia. Cuidate, cuidanos, y entre todos podemoa hacer que esta película de terror pase cuanto antes”, había escrito.

Pero el detalle que no pasó desapercibido para los usuarios fue que la joven está estacionada y desde la ventana de su auto se ve una camioneta que dice ‘Branca Único’. Además, a ella se la ve posando haciendo una V con sus dedos.

