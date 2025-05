El morbo que genera la polémica de Diego Brancatelli con los supuestos chats eróticos con Luciana Elbusto es enorme, y con el paso del tiempo se suman testimonios de presuntos testigos.

“Me acaba de llegar un mensaje recién que tiene que ver con alguien que conoce a Luciana. Así como ayer hablamos de una manicura hoy hablamos de un pedido lista de un estilista”, adelantó Matías Vázquez.

Fotos: Instagram (@lucianaelbusto y @diegobrancatelli)

“Yo la atendí muchas veces a Luciana y es totalmente verdad (el romance con Brancatelli) salen hace años”, leyó el conductor de Puro Show.

“Recién esta persona que me confirma está este romance, o esta supuesta historia de amor y sexo pasión y rock and roll me dice que me va a mandar algo, pero que no lo puedo hacer ahora porque es muy fuerte el material”, cerró.

POR QUÉ NO LLEGÓ EL MATERIAL SENSIBLE SOBRE LUCIANA ELBUSTO Y DIEGO BRANCATELLI

Entonces, justificó la prudencia del informante al asegurar que con la aparición de abogados “quieren evitar más filtraciones”.

“Llegó el mensaje y lo borró. Eliminó el mensaje recién”, se asombró Matías Vázquez por lo que se podría filtrar sobre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.