Este martes, Luciana Elbusto rompió el silencio una vez más para hablar de su escandalosa relación con Diego Brancatelli, el periodista que está casado con Cecilia Insigna y con quien formó una familia hace varios años.

En diálogo con Puro Show, la periodista de Paparazzi dio fuertes detaller del vínculo que sostuvo con su colega a través de los años, tras la filtración de supuestos chats sexuales que se difundieron como prueba del affaire.

Diego Brancatelli y Luciana Elbusto en una entrevista para Paparazzi (Foto: captura de eltrece).

LUCIANA ELBUSTO HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SUS SENTIMIENTOS HACIA DIEGO BRANCATELLI

- Yo laburo en este medio, quizás la otra parte no la entienda, o se manejen de diferentes formas. Quizás cada uno elige cómo.

- ¿La otra parte es Diego o Cecilia?

-No, no, las partes me refiero en general. Cada uno tiene familia, sabe cómo es mejor para su familia o su forma. Quizás ellos, Diego siempre fue acostumbrado a no hablar, o sea, dicen “no, no habla”. Es la forma de ser de Diego, Diego siempre fue así.

Están acostumbrados a manejar su vida privada de otra manera, o quizás ellos estuvieron expuestos muchas veces.

- Luciana, vos dijiste en un momento “lo que sentimos los dos fue muy fuerte y nos lo guardamos”. ¿Qué fue lo que vos sentiste por Brancatelli?

- No, qué sé yo, eso por eso no voy a hablar de cada parte. Creo que “el que esté libre de pecados que tiene la primera piedra”, cada uno hace de su vida lo que cree.

Nadie hace nada para lastimar a nadie, cada uno elige cómo. Y por ahí se equivocan a veces las personas en ser responsables de sus propios errores.

Pero acá hay un montón de cosas y bueno, yo simplemente, o sea, fui la única que salí a hablar porque por ahí es mi forma de ser, como digo, quizás estoy equivocada, quizás estoy errada, eso no lo sé, pero sí tuvimos una amistad.

Angie Balbiani sobre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto.

Sí tuvimos una amistad, obviamente, y bueno, lo que haya pasado en esa amistad, en ese vínculo entre nosotros, queda para con nosotros.

- ¿Qué es lo que ha pasado? Esa amistad, das a entender que también vivió momentos de confusión y momentos donde hubo cierta tensión de un vínculo que quizás se fue de las manos.

¿Vos considerás que esto que vos saliste a decir hoy, en Papparazzi, el lugar donde vos trabajás, puede generar un daño colateral fuertísimo en el entorno de Brancatelli con su actual pareja?

- No, esa fue, esa fue tu interpretación, Mati, y puede ser la interpretación, cada uno lo va a interpretar a su manera.

- Bueno, es que ahí está el punto, Lu. No sos clara. O sea, yo simplemente... ¿Hubo sexo entre ustedes? Es lo que todos queremos saber.

- Sí, yo sé que todos quieren saber eso. Yo no voy a estar diciendo qué hago de mi vida, con quién me acuesto o no me acuesto, jamás lo hice.