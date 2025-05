En medio del escándalo que se desataron tras la filtración de los supuestos chats osados que habrían intercambiado Diego Brancatelli y Luciana Elbusto (y que comprobaría la infidelidad a Cecilia Insinga), la esposa del periodista recurrió a las redes para hacer un contundente descargo.

“‘A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera‘”, comenzó diciendo Cecilia en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Lo dije el primer día, en ésta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático, es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ceciliainsinga)

En cuanto a cómo decidió encarar este tema, remarcó: “Por ese motivo, decidí no hablar ni antes ni ahora. También por el resguardo de mis hijos, dos niños. Gracias a todos por los mensajes hermosos, el amor siempre trasciende”.

Y cerró, tajante: “Por el cuidado de mis niños y agradeciendo a los colegas, no tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho también. Es mi deseo que lo entiendan y lo respeten. Ceci”.

"Lo dije el primer día, en ésta u otra familia 'nadie se salva solo'. Somos con nuestros errores y aciertos, un bloque. Esto que ven como show mediático, es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento".

LUCIANA ELBUSTO BLANQUEÓ QUÉ SIENTE POR DIEGO BRANCATELLI: “EL QUE ESTÉ LIBRE DE PECADO QUE TIRE LA PRIMERA”

Luego de haber quedado en boca de todos los medios y redes por la supuesta filtración de sus mensajes hot con Diego Brancatelli (que comprobaría la infidelidad del periodista a Cecilia Insinga), Luciana Elbusto rompió el silencio.

“No tengo nada para decir, chicos. No es lindo, no estoy bien. Por eso mismo, no quería hablar. Creo que no hay nada más para decir. Uno tiene que tratar de ser fuerte, tengo una familia, tengo dos hijos que proteger y no es fácil”, comenzó diciendo Luciana en una nota que dio a A la tarde.

En cuanto a las versiones que indican que su exestilista confirmó que hubo affaire con Brancatelli, remarcó: “No tengo estilista. Mirá mis raíces, no les miento. Tengo dos hijos, trabajo todo el día. De hecho, mirá la hora que estoy llegando a mi casa y cuando puedo trato de hacer algo. Las manos no me las hago”.

Foto: Captura (América)

“(Con Cecilia) hablamos el primer día cuando se dijo el lunes y ya está. No hay nada más para hablar. Mientras nosotros estemos tranquilos, las partes,cada uno, nos conocemos”, continuó. Y cerró, contundente: “Mientras nosotros sepamos la verdad, los demás que crean lo que quieran.Los chats son falsos. Es verdad que me robaron el celular y ayer me vaciaron la cuenta del banco. Después de ahí, no sé, no sé si fue una maldad o quisieron dañarlo, quizás por el trabajo, a Diego. Pero ahora ya no sé nada más”.