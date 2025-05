Una vez asumida la relación paralela con Diego Brancatelli que duró al menos cinco años, Luciana Elbusto detalló cómo fueron sus charlas con Cecilia Insinga, la esposa y madre de los dos hijos del periodista, y en qué consistía el pacto de silencio.

“Ya es un montón que yo esté contando qué pudimos haber hablado en privado a nosotros”, planteó de movida al hacer equilibrio entre su grito de verdad y el impacto en la familia de Branca.

“Con Ceci hablamos el lunes por mensajes de texto. Hablamos bien, todo bien. De hecho, yo estaba al aire en Net, ahí en Ispa, y me dijo que ella también (estaba al aire). Todas las partes sabemos que los chats, eso quedó claro que no, que no eran reales, que no los filtramos ni nada por el estilo”, precisó.

“El martes ella me llamó y yo no pude atenderla porque justo estaba haciendo una producción. (...) Le dije que después le hablaba y se me pasó, me fui de acá, me fui al canal, no pude hablar”, reconoció.

CÓMO FUE EL PACTO DE SILENCIO DE LUCIANA ELBUSTO CON DIEGO BRANCATELLI Y CECILIA INSINGA

“Al otro día tuvimos una charla los tres. Nos dijimos ‘¿cómo manejamos todo esto que nos desbordó para resguardarnos?’. Ellos por ahí dijeron, ‘no hablemos’, y yo no puedo no hablar“, continuó.

Luciana Elbusto y Diego Brancatelli. (Foto: Gentileza Paparazzi)

Entonces, Luciana Elbusto blanqueó por qué rompió el pacto de silencio que le habían propuesto Diego Brancatelli y Cecilia Insinga: “Yo creo que si hablan lo menos posible, más quieren saber”.

“Nosotros nunca tuvimos ningún problema como para que se corte la relación que nosotros teníamos. (...) A veces es el fin de una relación. O el tiempo dirá, quizás con el tiempo vuelva a ser...”.

Luciana Elbusto, la supuesta amante de Diego Brancatelli. (@lucianaelbusto)

“Yo no voy a decir (que estaba enamorada). Había una relación de verdad. Quedás expuesto en esto, sabés que no vas a volver a tener ese trato. No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, dónde, cuándo hablar”, enfatizó.

“Si tenían una relación abierta es algo que sabrán” Diego Brancatelli y Cecilia Insinga, cerró Luciana Elbusto.