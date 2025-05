Luciana Elbusto realizó un raid mediático por casi todos los ciclos de espectáculos de la TV argentina tras reconocer que mantuvo una relación amorosa con Diego Brancatelli que se extendió por años, y explicó por qué cree que Cecilia Insinga nunca se dio cuenta de la infidelidad de su marido.

En Pasó en América Tartu le preguntó a Luciana sobre la charla que tuvo con Brancatelli e Insinga por separado y ella se sinceró. “¿Sabés que fuimos como tres personas grandes? Cada uno en el lugar que le tocó estar, y tratando de ver que todos salgamos lo más sanos posible de todo esto”, explicó.

“¿Cecilia se enteró cuando explotó todo esto mediáticamente o ya lo sabía?”, le preguntó Natalie Weber, a lo que Elbusto respondió: “No, no, no creo que haya sabido antes, Nati. No creo que haya sabido nada”. “¿Pero cómo? ¿En cinco años? ¿Cómo no se va a dar cuenta?”, le llamó la atención Tartu.

LA TEORÍA DE LUCIANA ELBUSTO SOBRE POR QUÉ CECILIA INSINGAN IGNORABA EL AFFAIRE DE AÑOS CON BRANCATELLI

“A mí lo que me intriga es que, con toda la cantidad de material, las veces que hemos visto que estuvieron compartiendo, las miradas cómplices que fueron fotos públicas... ¿En ningún momento Cecilia sospechó nada?, insistió Aylén Bechara.

“Y eso no sé, eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”, cerró la periodista, dando a entender que lo fluctuante de los encuentros de alguna manera “camufló” el romance.

Al mismo tiempo, la periodista contó que cree que todo lo que pasó la última semana es un quiebre. “A lo mejor es una forma de decir ‘terminemos, ya está’. Yo necesito también sacarme una mochila, sacarme la presión de mis colegas, de mi familia, de mentirle en la cara a mis amigas queriéndome defender de toda esta...”, cerró.

