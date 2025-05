Luego de haber reconocido que tuvo una relación amorosa con Diego Brancatelli, el esposo de Cecilia Insinga, Luciana Elbusto dio que hablar con su particular posteo en las redes.

“Luna Llena. Preparate para una de las lunas más intensas del año. La Luna Llena en Escorpio viene a revelarte verdades, abrir heridas que necesitan sanación y ayudarte a renacer emocionalmente. Esta energía no es suave… pero sí transformadora”, se pudo ver en la publicación que subió Luciana en Instagram Stories.

“Luna Llena en Escorpio. Es el momento perfecto para soltar vínculos tóxicos, llorar lo que no pudiste llorar, liberar lo que ya no vibra contigo, abrir espacio a una versión más libre y poderosa de ti”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lucianaelbusto) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, ¿dedicando sus palabras a Brancatelli?: “La emoción que reprimas hoy se manifestará en tu cuerpo, tus relaciones o tus decisiones mañana. Te puedo ayudar a soltar lo que duele, cortar lazos energéticos del pasado y abrirte a una energía nueva que sí te mereces”.

“Luna Llena en Escorpio. Es el momento perfecto para soltar vínculos tóxicos, llorar lo que no pudiste llorar, liberar lo que ya no vibra contigo, abrir espacio a una versión más libre y poderosa de ti”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE LUCIANA ELBUSTO AL POSTEO DE CECILIA INSINGA

A poco de que Cecilia Insinga recurriera a las redes para hacer su descargo en medio del escándalo que despertó que saliera a la luz la relación que mantenía su esposo, Diego Brancatelli, con Luciana Elbusto, la reacción de la periodista no tardó en llegar.

Luego de que en A la tarde le leyeran la publicación que subió Cecilia a Instagram Stories, Luciana dijo lo suyo en vivo: “Me parece que está bien y, obviamente, va con la línea de ellos y lo que habíamos decidido en un principio”.

“Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y ante la pregunta deCora Debarbierisobre si es una mujer despechada, la entrevistada cerró, contundente: “No, el que me conoce sabe que yo jamás haría nada por el estilo, no lo hice (filtrar su relación con Branbcatelli). De hecho, esto no lo hice yo, no lo busqué yo, traté de callarme todo este tiempo y lo negué.Ustedes vieron la forma en la que yo hablaba hasta ahora y todo el mundo me criticaba y me decía ‘Luciana, quedás peor vos‘”.