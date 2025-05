Los oídos de Viviana Canosa funcionan a la perfección, pero la declaración de Camila Deniz en plena entrevista la dejó atónita y por eso le tuvo que pedir que repitiera el exabruto al aire.

Todo comenzó con el comentario de la conductora de Viviana en vivo a carcajada limpia: “Yo vi que tuviste un novio, creo que era cuestión de peso, después vi que tuviste una novia. No sé en qué andás ahora, pero estás bastante picarona”.

Entonces, la hermana mayor de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 conestó sin filtro: “Yo siempre dije que no la que no es p..., no lo disfruta. Es así”.

Viviana Canosa y Camila Deniz. (Foto: eltrece)

“¿¡Cómo dijo!?“, exclamó Canosa.

Una vez que Camilota reiteró su picante filosofía de vida la conductora se largó a reír: “¡Es tremendo!”.

EL LANCE DE CAMILOTA CON VIVIANA EN VIVO

“Fue la primera vez que estuve con una mujer, probé, me gustó y nada más”, contó sobre su fugaz romance con Natee de Cuestión de Peso.

Viviana Canosa y Camila Deniz.

Y tras enfatizar que está “sola” y que está “buscando un trabajo en blanco y no un novio porque son pasajeros”, Camilota se tiró un lance en vivo con Viviana: “El día está para mimir hoy...”.

“Me estás tirando onda. Yo con una mujer todavía no probé, pero bueno... Qué se yo, Camilota. Te paso a buscar cuando termine Cuestión de Peso”, bromeó cómplice Viviana Canosa.