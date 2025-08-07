El pasado volvió a tocar la puerta de Marcela Tauro en su visita al programa Sálvese quien pueda. La periodista fue consultada sin rodeos sobre si le había “hecho la cruz” a Lizy Tagliani, tras el recordado episodio en el que la humorista le habría enviado mensajes a quien era su novio en aquel momento, Martín Bisio, y no dudó en dar su opinión en vivo.

“No quiero entrar en ese tema porque si no es una bola que para mí… ya está. Ya terminó el tema”, atinó a decir la conductora de Intrusos, sin querer entrar en polémicas.

Sin embargo, la pregunta directa llegó de inmediato: “¿Pero le hiciste la cruz a ella?”, le consultó Majo Martino. Y fiel a su estilo, Tauro se tomó unos minutos para pensar, y dio detalles sobre el último encuentro con Lizy: “Me la crucé en el Martín Fierro y la saludé“, expresó. Y cerró, sin querer destapar nuevamente este conflicto: ”Me saludó ella, debo decir. Yo estaba con Daniel Gómez Rinaldi y Guido Záffora”.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FUERTE CONFESIÓN DE MARCELA TAURO EN VIVO: “ME ESTÁN AMENAZANDO Y TUVE QUE HACER LA DENUNCIA”

Marcela Tauro sorprendió a todos en pleno aire de Infama al confesar que está atravesando un delicado momento personal. La conductora reveló que desde el día anterior comenzó a recibir amenazas y que, por temor a que la situación escale, decidió acudir a la Justicia.

“Desde ayer que me están amenazando, tuve que hacer la denuncia. Es un tema bastante parecido a lo que pasó con Luis Ventura”, comenzó diciendo la periodista, haciendo referencia al escándalo que envolvió a su colega días atrás.

Asimismo, Tauro no quiso ahondar en detalles sobre la persona que estaría detrás de este hecho delictivo, pero dejó en claro que el contenido de la amenaza ya es sabido por sus compañeros: “Ustedes más o menos lo saben y leyeron los mensajes”, cerró, preocupada.