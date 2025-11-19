La mañana de A la Barbarossa se volvió un verdadero ring televisivo luego de que Georgina explotó en vivo contra Viviana Canosa tras enterarse de que le iniciará acciones legales a Fabiola Yáñez por sus declaraciones en una entrevista con Ángel de Brito y recordó sus dichos contra su marido fallecido.

“Con qué tupé y cara vas a iniciarle acciones legales vos que denunciaste a medio planeta sin tener niguna prueba, te metiste con tanta gente para tener prensa y hasta con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani, me mencionaste la causa penal, atrevida”, dijo indignada la conductora en su programa de Telefé.

Súper enojada, la conductora suguió despachándose contra Vivina en el vivo: “Yo estoy podrida porque queda establecido que mi marido era más o menos un narcotraficante, realmente sos una cara dura y una mentirosa, no tenés cara, no sé cómo educas a tu hija, no tenes ética”.

Georgina Barbarossa estalló en su programa contra Viviana Canosa (Foto: captura de Telefé y América).

“Ahora alegrate que te nombró Angel y que tenes prensa porque es de la única manera en que la gente se acuerda de vos, no existis, tenes tanta mala leche que nadie se acuerda de vos. Antes de hablar de mi marido lavate la boca”, lanzó filosísima Barbarossa.

GEORGINA BARBAROSSA REDOBLÓ LA APUESTA CONTRA VIVIANA CANOSA

En diálogo con Intrusos, Georgina Barbarossa rodobló la apuesta y apuntó con todo contra Viviana Canosa: “Siempre digo lo que pienso, es una atrevida, hizo falsas denuncias defentrando a amigos que quiero muchísimo”.

Georgina Barbarossa habló en Intrusos de Viviana Canosa (Foto: captura de América).

“Mi marido era un empresario textil que se fundió en la época de Menem, se deprimió y tuvo una adicción, eso no significa que sea un narcotraficante. Mucha gente unió el hecho que esté internado con sus adicciones, entonces asumen que era narcotraficante y no lo voy a permitir, Viviana es una mala persona, si sigue jodiendo la llevo a la Justicia”, aclaró luego sobre la muerte de quien fue su pareja por 26 años, Miguel Vasco Lecuna.

