Juan y Tomás Lecuna cumplieron 34 años y su madre, Georgina Barbarossa, los saludó con un emotivo posteo en Instagram.

La actriz escribió un sentido mensaje para los hijos que tuvo con Miguel “Vasco” Lecuna. “Lo mejor de mi vida. Feliz cumpleaños. Los amo con locura”, redactó.

El posteo incluyó una serie de imágenes, tanto actuales como del momento en que Georgina los presentó públicamente hace 34 años.

Así están hoy los mellizos de Georgina Barbarossa: “Lo mejor de mi vida” | Créditos: Instagram @geobarbarossa

ASÍ ESTÁN LOS MELLIZOS DE GEORGINA BARBAROSSA

Juan Lecuna es baterista y cantante en la banda indie Silvio Manuel. También trabaja como barista y mensajero, y en mayo de 2023 se convirtió en padre de una niña llamada Julia.

Así están hoy los mellizos de Georgina Barbarossa: “Lo mejor de mi vida” | Créditos: Instagram @geobarbarossa

Tomás Lecuna se dedica a la fotografía profesional y comparte su trabajo en su perfil de Instagram.

Así están hoy los mellizos de Georgina Barbarossa: “Lo mejor de mi vida” | Créditos: Instagram @geobarbarossa

A pesar de sus vidas alejadas de los medios, Georgina Barbarossa comparte momentos con ellos en sus redes sociales y ha expresado lo feliz que está por convertirse en abuela.