En un ida y vuelta muy picante en A la Barbarossa, Georgina Barbarossa habló abiertamente sobre su vida personal y sexual, sorprendiendo a todos con sus confesiones.

La conductora reveló detalles de su relación amorosa, sin mencionar el nombre de su pareja. “Tiene una empresa de buceo. Brinda servicios en Miami”, contó Georgina. Y agregó con humor: “Se sumerge muy bien”.

Georgina Barbarossa sorprendió con sus confesiones más íntimas (Foto: Telefe)

Georgina Barbarossa sorprendió con sus confesiones más íntimas:

Analía Franchín y Pía Shaw le hicieron preguntas directas y atrevidas sobre sus gustos y costumbres, a las que Barbarossa respondió con total naturalidad.

“¿Sos más conservadora o sos chirlera?”, indagó Franchín. “No, chirlera no. No me gusta que me peguen, pero después vale todo”, contestó Georgina.

“Ay, sos de beso negro”, retrucó con todo Analía, tentada.

Gozadora y apasionada, la conductora acotó: “Hay muchas cosas que cuando sos joven decís: ‘¡Ay, no! ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, no, me duele!’. Y después te das cuenta con los años lo que te perdés”.

Acto seguido, Pía le preguntó sin rodeos: “¿Tenés sexo con la tele prendida?”.

A lo que Barbarossa respondió: “Depende. Cuando estaban los chicos… Yo ahora no tengo sexo los días de semana, me tengo que acostar temprano”.

Ante la reacción divertida de sus compañeros de trabajo, agregó con humor: “Sí, las mujeres de 70 años, tenemos sexo”.

Por qué Georgina Barbarossa hace el amor con camisa

La conductora explicó su particular elección de vestimenta: “Tengo sexo con camisa porque tengo problema con el salero (flacidez en los brazos). Aparte me parece sexy. Y siempre con la luz prendida.”

Y cerró con un consejo para sus seguidoras:“Señoras, si no se animan, usen una camisita sexy”, concluyó Georgina, en un inicio de programa muy hot.

