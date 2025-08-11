Una caminata de Georgina Barbarossa por la calle muy acaramelada con un caballero dio pie para la especulación, cuando la cámara de Infama la enganchó infraganti para plantear la teoría: está en pareja.

Es que la conductora de A la Barbarossa fue vista abrazada a su personal trainer, quien a la vez llevana un plantín de flores en la mano.

El detalle es que Georgina avanzaba con dificultades y llegada a la mitad de la cuadra el muchacho le ofreció el brazo para ayudarla, pero ella aprovechó para abrazarlo.

Georgina Barbarossa ¿y su nuevo novio?

De hecho, cuando ambos notaron que lo estaban grabando por celular sonrieron sin prejuicios.

QUÉ DIJO GEORGINA BARBAROSSA

Consicente de que era noticia por sus paseos, Georgina arrancó su programa aclarando su renguera: “Tengo el ciático hecho pelota”.

Mirá lo que dijo la conductora de A la Barbarossa.

Acto seguido enfatizó: “Pero no fue por una noche salvaje. Fue culpa de López (N del R: su perro)”.

Aunque al final, Georgina Barbarossa admitió otra caminata cómplice: “Ayer me fui con un amigo que tengo en común con Nancy Pazos, con Gerard. Fuimos a sacara los perros...”.