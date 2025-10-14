Georgina Barbarossa sorprendió a Yanina Latorre y a su equipo de A la Barbarossa al contar que tiene su muerte organizada.
Todo se dio en el mano a mano con la conductora de SQP y panelista de LAM, quien contó que le tiene pánico al hecho de morir y dejar de existir.
“¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”, le preguntó la conductora de Telefe a Yanina.
“A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar, es una de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir”, respondió Latorre.
Y agregó: “No creo que haya otra vida después de la muerte. Creo que se termina todo”.
En ese marco, Barbarossa la descolocó al contar que tiene su propia muerte organizada.
GEORGINA BARBAROSSA REVELÓ QUÉ QUIERE QUE HAGAN SUS SERES QUERIDOS CUANDO MUERA
Georgina Barbarossa: -Solita (Silveyra) tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado.
Yanina Latorre: -¿Cómo es tu muerte?
Georgina: -Que se caguen de risa, que pongan música.
Yanina: -Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar.
Georgina: -Quiero que la gente que quiero haga eso.
Yanina: -No, yo quiero que me lloren.
