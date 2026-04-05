A casi dos meses del nacimiento de Dante, Úrsula Corberó abrió las puertas de su vida familiar y compartió un carrusel de fotos que derritió a sus seguidores. La actriz, que vive en Barcelona junto al Chino Darín, publicó imágenes que retratan la revolución que trajo el pequeño a su casa.

“Tanto amor no me cabe”, escribió Úrsula en su cuenta de Instagram, junto a una selección de 17 postales que muestran desde momentos cotidianos en el hogar hasta paseos por las calles de la ciudad catalana. En cada foto se puede ver a los flamantes papás disfrutando de los primeros días de Dante, a quien no dejan de fotografiar con distintos looks y en situaciones de lo más tiernas.

Úrsula Corberó con su hijo Dante (Foto: Instagram @ursulolita)

Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Las imágenes no tardaron en viralizarse entre los casi 20 millones de seguidores de la artista, que celebraron la decisión de mostrarse auténtica y sin filtros: cansancio, felicidad, colapso y emoción, todo junto en un mismo álbum. Los mensajes de cariño y empatía no se hicieron esperar.

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El posteo de Úrsula Corberó generó una ola de comentarios de madres y seguidoras que se sintieron identificadas con la montaña rusa de emociones de los primeros días de maternidad. “Esa revolución que generan las hormonas”, “El carrete es un resumen real de los primeros días de la maternidad”, “Todas fuimos, somos y seremos vos alguna vez”, “Mostrando la realidad de la maternidad. Amo”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Úrsula Corberó (Foto: Instagram @ursulolita)

Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó (Foto: Instagram @ursulolita)

Chino y Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Dante Darín (Foto: Instagram @ursulolita)

Úrsula Corberó (Foto: Instagram @ursulolita)

No faltaron los consejos y palabras de aliento: “Ser primeriza no es fácil, pero después mirás hacia atrás y te das cuenta que es la vida enseñando… y nosotras aprendiendo”, “Qué etapa tan dura. Vengo a decirte que es temporal y que todo pasa. Lo bueno y lo malo. Todo pasa”.

Entre los comentarios destacados apareció el de Florencia Bas, abuela de Dante y mamá del Chino Darín, que escribió: “Ahh, les amo fuerte”, sumándose a la emoción colectiva.

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